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Замгенсека ООН приедет в Москву для обсуждения продуктовой сделки

Замгенсека ООН и глава ЮНКТАД приедут в Москву для обсуждения продуктовой сделки

Фото: John Minchillo / AP

Замгенсека ООН Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен планируют посетить Москву через неделю, чтобы обсудить продление продуктовой сделки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей организации.

«Генеральный секретарь напряженно работает над продлением и расширением договоренностей по экспорту зерна по Черному морю, а также предпринимает усилия, чтобы устранить остающиеся препятствия на пути экспорта зерна и продовольствия из России», — отметили в офисе генсека ООН.

Продуктовой сделкой называют соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля. В двух документах закреплены обязательства ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, там же определен алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов на украинской территории.

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Виктория Кондратьева
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