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15:35, 13 октября 2022Россия

Минобороны России заявило о новом обмене пленными с Украиной

Минобороны России заявило о возвращении 20 военных в результате обмена пленными с Украиной
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Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Между Москвой и Киевом состоялся новый обмен пленными — в результате Россия вернула 20 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС

Об обмене пленными с Россией 11 октября сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он заявлял, что среди освобожденных военнослужащих числятся офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), всего в страну вернулись 32 человека. Киев также получил тело израильтянина Дмитрия Фиалка, утверждал он.

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«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве добавили, что всем освобожденным с подконтрольной Киеву территории оказывается необходимая помощь, их доставят в медицинские учреждения Минобороны в ближайшее время для лечения и прохождения реабилитации.

До этого крупный обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 22 сентября. Тогда Минобороны России сообщило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик. В рамках обмена пленными Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

Украине, в свою очередь, удалось вернуть 215 своих военных, в том числе бойцов «Азова» (запрещенной в России террористической организации). Кроме того, были освобождены десять иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республики.

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Анастасия Шейкина
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