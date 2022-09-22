Киев обменял Медведчука на украинских военнопленных

«Коммерсантъ»: Киев передал России украинского оппозиционера Медведчука

Киев передал России украинского оппозиционера Виктора Медведчука в рамках обмена пленными. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», информацию во время телемарафона подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

На Украине Медведчука обвиняют в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

Политика отправили под домашний арест в мае 2021 года. В марте 2022 года его заочно арестовали, как заявили киевские власти, за побег из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России. В апреле Медведчука задержали и вновь арестовали без возможности внесения залога.

Ранее стало известно, что Россия освободила нескольких иностранных наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР). В их числе британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

