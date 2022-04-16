Медведчука арестовали без возможности внесения залога

Суд на Украине отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

Суд во Львове отправил украинского оппозиционера, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Страна.ua».

«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — говорится в публикации издания.

О задержании главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» стало известно 12 апреля, после того как президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото оппозиционера в наручниках. Позже глава государства предложил обменять его на украинских военнопленных.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской спецоперации он сбежал из-под домашнего ареста. Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.