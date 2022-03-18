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Суд на Украине заочно арестовал Медведчука

Государственное бюро расследований Украины сообщило о заочном аресте Виктора Медведчука

Фото: РИА Новости

Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который сбежал из-под домашнего ареста после начала российской военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное бюро расследований Украины.

Также политик был объявлен в международный розыск. «Место нахождения фигуранта устанавливается», — заявили в бюро.

Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с середины мая 2021 года.

После начала военной спецоперации на Украине в Государственной Думе кандидатуру Медведчука предлагали в качестве альтернативы президенту республики Владимиру Зеленскому в диалоге с Россией.

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Алевтина Запольская
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