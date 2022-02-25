В Госдуме предложили альтернативу Зеленскому в диалоге с Россией

Альтернативой президенту Украины Владимиру Зеленскому в диалоге с Россией мог бы стать тот, кто не зависит от США, — глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его кандидатуру предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет News.ru.

По словам депутата, когда Зеленский избирался на должность президента, он утверждал, что «готов хоть с чертом разговаривать, лишь бы добиться мира».

«Надо беседовать с тем человеком, который может принимать решения и нести за них ответственность. Может, было бы правильно представить другого переговорщика, хотя бы Медведчука, например, и то было бы понятнее, быстрее бы договорились», — подчеркнул Чепа, добавив, что нынешний президент Украины ужасно себя проявил, с ним будет очень тяжело разговаривать.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе, однако Киев со своей стороны требует гарантий безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Киев начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы.