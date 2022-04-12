Зеленский опубликовал фото с задержанным Медведчуком

Президент Украины Зеленский опубликовал фото задержанного оппозиционера Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с оппозиционером Виктором Медведчуком в наручниках. Об этом сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан в ходе специальной операции СБУ.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука. После начала российской военной операции он сбежал из-под домашнего ареста. Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. Он находился под домашним арестом с мая 2021 года.

Позднее Зеленский сообщил о приостановке Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) деятельности ряда украинских партий на время военного положения. В перечень среди прочих вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партия Шария». Президент Украины поручил министерству юстиции «немедленно обеспечить прекращение деятельности» этих организаций.