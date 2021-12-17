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Украинский суд оставил в силе домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест Медведчука
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о домашнем аресте главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом его однопартиец, депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook.

Парламентарий рассказал, что суд оказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты Медведчука с требованием отмены домашнего ареста, и заявил, что политика попытались подставить.

По словам Кузьмина, перед планируемым началом заседания адвокатов главы политсовета ОПЗЖ проинформировали о переносе рассмотрения его дела, однако суд все равно собрался в ранее назначенное время.

«Если бы [Медведчук] не приехал, то был бы обвинен в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста. Вот вам и правосудие», — пояснил депутат.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам он считает уголовные дела против себя политическими.

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Георгий Нестеров
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