Раскрыты имена освобожденных Россией иностранных наемников

Член СПЧ Меркачева сообщила об освобождении приговоренных к смерти иностранных наемников

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева раскрыла имена нескольких иностранных наемников, освобожденных Россией. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В частности, среди них — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. Правозащитница отметила, что обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

В июне первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявлял, что Пиннер, Аслин и Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

