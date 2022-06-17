В Госдуме назвали условие обмена приговоренных к смерти в ДНР наемников

Депутат Луговой заявил, что приговоренных к смерти наемников могут обменять на россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в беседе с ТАСС назвал условие обмена приговоренных к смерти в Донецкой Народной Республике (ДНР) наемников.

По его словам, подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим, принимавшие участие в боевых действиях на стороне Украины, могут быть обменяны только на граждан России и российских военнослужащих.

«Думаю, что судьба их незавидна. Расстрел — это единственное, чего они заслуживают. Но мы должны быть прагматичны. Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны», — сказал депутат, добавив, что если и идти на какой-то обмен, это должны быть только граждане и военные РФ.

Также Луговой подчеркнул, что такой вопрос может быть решен только на уровне высшего руководства. Он призвал прекратить любые спекуляции на тему обмена осужденных наемников на кого-то другого.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц.