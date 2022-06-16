Пушилин раскрыл судьбу осужденных к смерти британских наемников

Глава ДНР Пушилин заявил, что оснований для помилования британских наемников нет

Оснований для помилования осужденных к смертной казни британских наемников нет. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Речь идет о трех иностранцах, взятых в плен на территории ДНР и приговоренных Верховным судом республики к смерти за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. При этом 48-летний британец Шон Пиннер, его 28-летний соотечественник Эйден Аслин и 21-летний марокканец Саадун Брагим все еще могут просить о помиловании.

Говоря о судьбе иностранцев, Пушилин указал, что вопрос об их обмене также пока не обсуждается. Британские и марокканские власти не связывались с донецким руководством и не обсуждали условия освобождения.

Позже глава ДНР в интервью РИА Новости заявил, что окончательное решение насчет казни осужденных будет принято не ранее чем через месяц.

«В течение месяца он [приговор] точно не будет приведен [в исполнение], потому что месяц дается на обжалование. После того как будет обжалован или не обжалован, будет приниматься следующее решение. (...) Сам факт осуждения этих преступлений — сигнал о том, что ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным», — объяснил Пушилин.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон поручил Киеву самостоятельно заниматься вопросом своих осужденных подданных. «Вот и посмотрим, как Киев будет этим заниматься», — добавил дипломат.

По его словам, Британия не обращалась к властям России по вопросу освобождения Пиннера и Аслина. Келин объяснил, что Лондон не хочет контактировать с Москвой, потому что тогда «это станет вопросом двусторонних отношений, чего в Британии стараются сейчас максимально избегать».