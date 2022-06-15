Британия поручила Украине самостоятельно разбираться с осужденными наемниками

Посол России Келин: Британия поручила Киеву вопрос освобождения осужденных в ДНР наемников

Лондон поручил Киеву самостоятельно заниматься вопросом осужденных в Донецкой народной республике (ДНР) британских подданных. Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин. Его цитирует ТАСС.

«Вот и посмотрим, как Киев будет этим заниматься», — добавил дипломат. По его словам, Британия не обращалась к властям России по вопросу освобождения осужденных наемников — британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина. Келин объяснил, что Лондон не хочет обращаться к Москве, потому что тогда «это станет вопросом двусторонних отношений, чего в Британии стараются сейчас максимально избегать».

«Если здесь линия будет на то, чтобы вступить в контакт [с Россией] либо же с властями, которые вынесли этот приговор, то это будет означать признание ДНР и ЛНР. Здесь не признают юрисдикцию, конечно, продолжают употреблять разные насмешливые названия в отношении республик, считают, что суд незаконный, несправедливый», — заключил Келин.

Пиннера, Аслина и гражданина Марокко Брагима Саадуна приговорили к смертной казни по обвинению в террористической деятельности. Украинская и британская сторона выступили против такого решения и потребовали освободить военных.