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Минобороны рассказало об обмене пленными между Россией и Украиной

В Минобороны сообщили, что с Украины были возвращены 55 военных ВС России и Донбасса
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В результате переговорного процесса по обмену ночью в четверг, 22 сентября, с подконтрольной Киеву территории Украины были возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, военных доставили на территорию России. В настоящее время они находятся в медучреждениях. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками, добавили в Министерстве обороны.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Россия и Украина обменялись пленными. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что российская сторона освободила британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима, приговоренных к смертной казни в ДНР. Обмен состоялся при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии.

Киев в свою очередь передал Москве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

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Сергей Истомин
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