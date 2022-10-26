Военнослужащий из ДНР Егильницкий: бойцы ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту

Освобожденный из украинского плена военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал РИА Новости о наказании пленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за жалобы в Международный комитет Красного Креста (МККК).

Бывший пленный вспомнил, как украинские силовики заставили всех военных приседать по 500 раз, пока один из них не признается в жалобе организации на переработки.

«Они говорили, что пускай человек выйдет, скажет, кто сказал, что мы перерабатываем, никто не вышел, и мы приседали коллективно», — указал Егильницкий.

По словам военнослужащего, рабочий день должен был длиться восемь часов, но пленных заставляли перерабатывать, заниматься работой по территории, например, рвать траву руками.

До этого Егильницкий рассказал о пытках российских военных, попавших в плен на Украине. По его словам, украинские силовики пытали россиян током, голодом, а также избивали молотком. «Пытали. И их любимое оружие было — это молоток. Они молотком очень сильно били по пальцам и применяли ток. В общем, ребята оттуда выходили еще более поникшими, побитыми и изувеченными», — подчеркнул мужчина.