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14:05, 3 ноября 2022Россия

Пушилин рассказал о новом обмене военнопленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин анонсировал обмен военнопленными с Украиной по формуле 107 на 107
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Россия проведет новый обмен военнопленными с Украиной. Обмен анонсировал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам врио главы ДНР, обмен пройдет по формуле 107 на 107.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников. Из общего количества освобожденных 65 человек – из Донецкой и Луганской Народных Республик», — рассказал он.

Глава региона не уточнил время и точное место запланированного обмена.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что шестерых студентов Донецкого университета освободили из плена.

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Валерий Розенберг
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