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13:28, 2 ноября 2022Россия

Москалькова заявила об освобождении из плена шестерых российских студентов

Москалькова заявила, что шестерых студентов Донецкого университета освободили из плена

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Шестерых российских студентов Донецкого университета, которых взяли в плен больше четырех месяцев назад, освободили в результате обмена. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Их шесть человек, они студенты Донецкого университета. Были взяты в плен более четырех месяцев назад. Все это время мы вели переговоры с украинской стороной о возможности их освобождения в результате обмена. Обмен состоялся», — сказала она.

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По словам омбудсмена, студенты добровольно пошли на фронт по призыву, «вели себя мужественно» и боролись за свободу Донецкой народной республики (ДНР).

29 октября Минобороны сообщило о возвращении 50 российских военнослужащих из плена в результате успешных переговоров с Украиной. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди освобожденных девять человек из республик Донбасса.

Ранее в сети появились кадры с военнослужащими Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), которых освободили после семи месяцев украинского плена.

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Никита Абрамов
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