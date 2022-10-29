Минобороны сообщило о 50 возвращенных из украинского плена российских военных

Минобороны сообщило, что из украинского плена были возвращены 50 российских военных

Министерство обороны России рассказало, что в субботу, 29 октября, в результате переговоров из украинского плена были возвращены 50 российских военнослужащих. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале министерства.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в публикации Минобороны.

Отмечается, что освобожденных военнослужащих самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России доставят в Москву. В столице они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Также указано, что возвращенным военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее 29 октября об обмене пленными с Украиной также рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отметил, что среди 50 освобожденных есть семь человек из ДНР и двое из Луганской народной республики (ЛНР).