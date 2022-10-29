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14:07, 29 октября 2022Россия

В ДНР сообщили об обмене пленными с Украиной

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Россия проведет обмен военнопленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, Россия передаст Украине в основном обычных бойцов ВСУ.

«Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома», — написал врио главы региона.

Точное время и место обмена Пушилин не уточнил.

17 октября Министерство обороны России сообщило о другом обмене — тогда в Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. По уточнению Минобороны, 72 человека из возвращенных — моряки. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, обмен с Киевом произошел в формате 110 на 110.

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Валерий Розенберг
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