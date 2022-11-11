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16:24, 11 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского рассказали о новом обмене пленными с Россией

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией

Фото: Reuters

В ходе очередного обмена пленными Киев вернул 45 военнослужащих и тела еще двух солдат. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет РБК.

Представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского указал, что помощь в освобождении пленных оказал Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Представители российской стороны пока об обмене не сообщали.

Ранее Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 11 ноября.

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Варвара Кошечкина
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