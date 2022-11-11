Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 11 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на пятницу, 11 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Минобороны отчиталось об отводе всех российских военнослужащих на левый берег Днепра — Вооруженные силы заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции, российская сторона не понесла потерь личного состава, вооружения и военной техники. Более 20 украинских военных, которые пытались сорвать переброску войск через Днепр, подорвались на минных заграждениях.

На краснолиманском направлении сорвана атака двух мотопехотных рот ВСУ, которые были усилены польскими наемниками, также Украине не удалось атаковать на южнодонецком направлении — там были пресечены атаки в направлении населенного пункта Сладкое. В Харьковской области удалось подавить взвод американских буксируемых гаубиц М777.

Российским войскам с начала проведения спецоперации удалось уничтожить 333 самолета, 174 вертолета, 2486 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 388 зенитных ракетных комплекса, 6511 танков и других боевых бронированных машин. Помимо этого, ликвидированы 7166 единиц специальной военной автомобильной техники.