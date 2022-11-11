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00:22, 11 ноября 2022Мир

США призвали Россию делом показать готовность к переговорам с Украиной

Представитель Госдепа Прайс призвал РФ делом показать готовность к переговорам с Украиной
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США наблюдают у Украины готовность к мирным переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

На брифинге для журналистов Прайс отметил, что Украина видит завершение конфликта за столом переговоров. Россия иногда демонстрирует те же самые настроения, которым сопутствует «жестокая агрессия против украинского народа, наращивание ударов по украинской инфраструктуре, складам продовольствия, системам водоснабжения и канализации».

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Представитель Госдепа призвал Москву «не только словом, но и делом» показать готовность к диалогу с Киевом. «То, что мир очень, очень ясно слышит от наших украинских партнеров. А они готовы и хотят сесть и взаимодействовать», — заключил он.

На том же брифинге Прайс выступил за продолжение военных поставок Украине. Он подчеркнул, что в рамках помощи Вашингтон направит Киеву системы противовоздушной обороны.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву системы противовоздушной обороны Hawk и системы Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

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Марина Совина
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