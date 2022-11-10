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23:57, 10 ноября 2022Мир

В Госдепе выступили за продолжение военных поставок Украине

Пресс-секретарь Госдепа Прайс обещал Украине военную помощь США, включая поставки ПВО
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Reuters

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс выступил за продолжение военных поставок Украине и отметил, что в них включат системы противовоздушной обороны.

«Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса "земля — воздух" для противодействия угрозам, которые несут иранские вооружения», — обещал пресс-секретарь Госдепа на брифинге.

Ранее США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву системы противовоздушной обороны Hawk и системы Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

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Марина Совина
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