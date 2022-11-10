США анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Советник Салливан: новый пакет помощи США Украине включает в себя ПВО Hawk и Avenger

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон выделит Украине новый пакет военной помощи. Его слова приводит РИА Новости.

Во время специального брифинга Салливан анонсировал, что новый пакет помощи США Украине включает в себя системы противовоздушной обороны. О своем решении Вашингтон объявит в четверг, 10 ноября.

«Сегодня США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине в сфере безопасности, что включает важные средства противовоздушной обороны, такие как ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре американские системы ПВО Avenger, оснащенные ракетами Stinger», — подчеркнул он.

Представитель Белого дома добавил, что эта поставка обладает «критически важным значением» в борьбе против «беспилотников».

Накануне сообщалось, что Евросоюз выделит Украине полмиллиарда евро помощи. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.