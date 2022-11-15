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13:09, 15 ноября 2022Россия

Кремль высказался о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Российские власти констатируют, что Украина не может и не хочет вести переговоры с Россией. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Кроме того, украинский лидер потребовал от России освободить пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) по схеме «всех на всех».

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Сергей Истомин
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