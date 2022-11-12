Блинкен высказался о возможных переговорах России и Украины

Госсекретарь США Блинкен подтвердил, что решение о переговорах с РФ остается за Киевом

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что Киев имеет возможность сам принять решение о времени и содержании переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Госдепа.

«Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остается решением Украины», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи Блинкена и Кулебы в столице Камбоджи.

Делегация США прибыла в Камбоджу для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что США надеются на начало переговоров по Украине в будущем. Она напомнила слова президента США Джо Байдена, который сказал, что боевым действиям на Украине необходимо положить конец при помощи достижения соглашения.

