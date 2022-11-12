В США заявили о надежде на переговоры России и Украины

Постпред при НАТО Смит заявила, что США надеются на переговоры России и Украины

Соединенные Штаты надеются на начало переговоров по Украине в будущем. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью газете Corriere della Sera, передает ТАСС

Смит напомнила слова президента США Джо Байдена, который сказал, что боевым действиям на Украине необходимо положить конец при помощи достижения соглашения.

«Но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное [Россией]», — подчеркнула Смит.

По ее словам, НАТО и США находятся в ежедневном контакте с военным командованием Украины. Соединенные Штаты разделяют военную стратегию Украины, при этом Киев должен сам определить свои дальнейшие действия с учетом задач на поле боя, сказала Смит и подчеркнула, что больших разногласий между Киевом и Вашингтоном по этому вопросу нет.

10 ноября в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой и подчеркнул, что не закрывал дверь для диалога при готовности России к миру. Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, но подобных заявлений от России не поступало.

Однако Зеленский еще в сентябре отказался вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. При этом политик подчеркнул, что готов разговаривать, но с другим российским лидером. В стране также закрепили запрет на переговоры на законодательном уровне.