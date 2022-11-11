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01:05, 11 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности переговоров с Россией. Он отметил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь для диалога при готовности Москвы к миру.

Я не закрывал дверь. Я говорил, мы будем готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Президент указал, что самым главным условием является восстановление справедливости, однако подобных заявлений от России не поступало.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Российская Федерация готова вести переговоры с Украиной, учитывая реалии, которые складываются на сегодня. По словам дипломата, Москва никогда не отказывалась от идеи переговоров с Киевом, но при этом призывала брать в расчет ситуацию, которая «складывается на текущий момент».

8 ноября Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Требованиями стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится.

В сентябре украинский лидер официально объявил, что отказывается вести переговоры с Москвой.

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Зеленский назвал объемы помощи Запада недостаточными

Президент Украины назвал недостаточными объемы помощи Запада и заявил, что готов заниматься только звонками зарубежным партнерам, чтобы их увеличить.

У нас достаточно средств для обороны? Нет, совсем не думаю, что у нас их достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый мой звонок приведет к большему количеству систем ПВО

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Ранее Зеленский, комментируя сообщения со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Украине после промежуточных выборов, выразил надежду на сохранение прежнего уровня поддержки Киеву со стороны Вашингтона.

Заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон намерен продолжать оказывать всестороннюю поддержку Киеву вне зависимости от результатов промежуточных выборов. По ее словам, действующая власть Соединенных Штатов уверена в непоколебимости помощи Украине.

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Силы Украины находятся на уровне стран НАТО

Зеленский заявил, что силы Украины находятся на уровне стран НАТО, поэтому желание Киева получить членство в альянсе является честным.

Мы уверены, что уже показали возможности наших сил всему миру. По уровню подготовки, по устойчивости нашей системы обороны. Я думаю, что мы по меньшей мере на том же уровне, как и страны-члены НАТО.

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Глава государства подчеркнул, что если путь в политический блок окажется дольше, чем Украина может себе позволить, Киеву необходимы гарантии безопасности.

Зеленский добавил, что общественность в странах НАТО поддерживает его страну, однако некоторые лидеры все еще не выступают за ее вступление в Североатлантический альянс.

О том, что Украина намерена в ускоренном режиме подать заявку на вступление в НАТО, Зеленский сообщил в конце сентября. В своем обращении глава государства также сказал, что Киев де-факто уже прошел свой путь в альянс и является его частью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение по поводу членства должно приниматься путем совещания 30 стран-партнеров, и подчеркнул, что сейчас альянс сосредоточен на предоставлении поддержки Украине в конфликте с Россией.

Оружие России


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Марина Совина
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