Президент Украины Зеленский заговорил о мире с Россией и назвал условия для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Его заявление последовало после того, как в некоторых западных СМИ появилась информация о попытках США подтолкнуть Киев к диалогу с Москвой.

Требованиями украинского лидера стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится. Кроме того, Зеленский впервые не потребовал от России возвращения к границам 1991 года.

Как Запад пытается подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией

По информации газеты The Washington Post, администрация президента США Джо Байдена призывает главу Украины показать открытость к переговорам с Москвой. В то же время в Белом доме настояли, чтобы украинская сторона публично отказалась принимать участие в переговорах о мире, пока президентом России является Владимир Путин.

Данную политику объяснили намерением не подтолкнуть Украину к диалогу, а желанием «сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников». Как утверждают источники The Washington Post, это «продуманная попытка» обеспечить поддержку Киева со стороны других государств, опасающихся затягивания украинского кризиса.

Газета La Repubblica сообщает, что американская сторона и государства НАТО допустили начало переговоров по вопросу конфликта на Украине, если Херсон будет захвачен Киевом. По данным издания, США считают, что битва за город имеет важное дипломатическое и стратегическое значение. Как уточняется, поэтому в НАТО подтвердили поставку партии ракет противовоздушной обороны Киеву.

Вашингтон предполагает, что взятие Украиной Херсона сможет изменить ход СВО. Таким образом, Киев сможет начать диалог с позиции силы. Газета отметила, что США рассматривают такой сценарий из-за опасения увеличения влияния Китая на Россию, а также угрозы применения Москвой ядерного оружия.

Позиция России по переговорам с Украиной

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва все еще открыта для переговоров с Киевом. Однако из-за отказа Украины диалог невозможен. Он напомнил, что украинские власти на законодательном уровне закрепили «непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной».

Песков не комментировал заявления западных СМИ о влиянии США на Киев. Представитель Кремля подчеркнул, что есть правдивые сообщения, однако по большей части они являются «абсолютной спекуляцией и чистой ложью».

31 октября Путин, говоря о диалоге с Украиной, предложил подождать, пока «добрая воля» властей республики созреет для продолжения переговоров.

Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем Владимир Путин Президент России

Президент напомнил, что позиция России по данному вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит». Путин обратил внимание на необходимость «сесть за стол переговоров и договариваться», чтобы прийти к соглашениям.

Также заместитель главы МИД России Андрей Руденко отметил, что Вашингтон не играет роли в диалоге Москвы и Киева. Кроме того, как он утверждает, российская сторона не предложила никаких предварительных условий для Украины. Руденко подчеркнул, что весенние переговоры сорвались не по вине России.

Результаты прошлых переговоров Москвы и Киева

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва передала Киеву «проект документа с четкими формулировками» по мирному урегулированию украинского кризиса. Инициатива была на стороне Киева, «ждем ответа», отметил он.

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Зеленским встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его мнению, прошедшие 29 марта переговоры придали значительный импульс осуществляемому процессу прекращения конфликта на Украине и установления мира.

Третий раунд диалога Москвы и Киева завершился 7 марта. Переговоры сторон в Белоруссии продлились около трех часов. 28 февраля Россия и Украина провели первый этап. Переговоры начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились почти пять часов, а второй раунд прошел 3 марта.

Крах однополярного мира



