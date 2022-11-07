Кремль высказался о возможности переговоров с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о временной невозможности вести переговоры с Украины

Россия по-прежнему остается открытой для переговоров с Украиной, но сейчас они невозможны из-за отказа Киева. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«В Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной», — уточнил пресс-секретарь президента.

Он также не стал комментировать публикации в западных СМИ относительно «усилий Вашингтона» по воздействию на Украину, чтобы та продемонстрировала готовность к началу переговоров с Москвой. Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с руководством Украины.

«Мы не знаем, так это или не так. Потому что (...) есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией и чистой ложью», — отметил Песков.

Последние переговоры российской и украинской делегаций в очном формате прошли в марте в стамбульском дворце Долмабахче. Комментируя итоги встречи, официальный представитель Кремля сказал, что в Москве не могут утверждать о наличии «серьезных прорывов» в переговорном процессе.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока главой страны является Владимир Путин.