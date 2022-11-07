США допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона

Repubblica: США и НАТО допустили переговоры по Украине в случае взятия Киевом Херсона

США и страны НАТО допустили начало переговоров по ситуации на Украине в случае взятия Херсона силами Киева. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По информации издания, Вашингтон считает, что битва за Херсон имеет важное стратегическое и дипломатическое значение. Отмечается, что в связи с этим Североатлантический альянс подтвердил поставку Киеву партии ракет ПВО против дронов. Американская сторона предполагает, что возвращение Херсона украинским силам может изменить ход конфликта.

La Repubblica пишет, что при таком сценарии США допустили начало переговорного процесса Украиной с позиции силы. Уточняется, что в Белом доме начали рассматривать этот сценарий на фоне угрозы применения Россией ядерного оружия и опасения расширения влияния Китая на Москву.