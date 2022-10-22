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17:12, 22 октября 2022Россия

Население Херсона призвали покинуть город

В администрации Херсонской области призвали всех мирных жителей покинуть Херсон

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Всех мирных жителей и гражданских чиновников Херсона призвали немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра. С таким обращением в своем Telegram-канале выступила администрация Херсонской области.

В региональной администрации заявили, что соответствующее решение было принято из-за напряженной ситуации на фронте, высокой опасности массированных обстрелов города и угрозы терактов.

Уточняется, что попасть на левый берег Днепра можно на катерах, которые будут отправляться из речного порта на Одесской площади в направлении города Алешки.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял об отбитых атаках со стороны Вооруженных сил Украины. При этом он отмечал, что ситуация находится под контролем.

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Алевтина Запольская
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