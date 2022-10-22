Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 22 октября 2022Бывший СССР

В Херсоне заявили об отбитых атаках ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил об отбитых атаках ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Херсонской области фиксируется стабильная обстановка на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 октября, сообщил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов в Telegram.

«Враг пытается прорваться, но отбит Минобороны и Росгвардией. Все находится под контролем», — заявил чиновник.

По словам Стремоусова, жителей Херсона продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. В заключение он предположил, что на подконтрольной Киеву части Украины неизбежен коллапс с электричеством, водой и отоплением.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине
В украинском Ровно сообщили об ударе по объекту критической инфраструктуры
Названы новые цели противостояния США с Россией
Звезда 90-х рассказала о любимых местах для прогулок в Москве
В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Каррера раскритиковал отсутствие игрока «Спартака» в сборной Нидерландов на ЧМ
Опубликовано видео применения ТОС-1А «Солнцепек» на Украине
Бывший командир теробороны Энергодара отказался участвовать в диверсиях
В Херсоне заявили об отбитых атаках ВСУ
В КПРФ Приморья прокомментировали получение убежища в США российским депутатом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.