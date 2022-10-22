В Херсоне заявили об отбитых атаках ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил об отбитых атаках ВСУ

В Херсонской области фиксируется стабильная обстановка на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 22 октября, сообщил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов в Telegram.

«Враг пытается прорваться, но отбит Минобороны и Росгвардией. Все находится под контролем», — заявил чиновник.

По словам Стремоусова, жителей Херсона продолжают вывозить с правового на левый берег Днепра. В заключение он предположил, что на подконтрольной Киеву части Украины неизбежен коллапс с электричеством, водой и отоплением.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

