Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:31, 22 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли электроподстанцию в Старобельске из HIMARS

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

Сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры сейчас уточняются.

16 октября ВСУ обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка. В течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал о переговорах с Путиным по Украине
В Херсоне заявили об отбитых атаках ВСУ
В КПРФ Приморья прокомментировали получение убежища в США российским депутатом
В Германии попросили выделить 2,2 миллиарда евро на военную помощь Киеву
Гигантская очередь у Большого театра ночью попала на видео
ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS
В Португалии высказались о строительстве нового трубопровода
В России рассказали о переломе по отношению к военным БПЛА
Москвичей предупредили о дожде в субботу
Американец дважды ударил лежащего на льду россиянина Кучерова в матче НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.