Украинские войска обстреляли Донецк ракетами HIMARS

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка ракетами из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее сообщение было опубликовано Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 07:42 — н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 Himars», — говорится в заявлении.

В представительстве ДНР рассказали, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

