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09:12, 16 октября 2022Бывший СССР

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами HIMARS

ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка ракетами из РСЗО HIMARS

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее сообщение было опубликовано Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») по направлению: 07:42 — н.п. Курахово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 3 ракеты из установки М142 Himars», — говорится в заявлении.

В представительстве ДНР рассказали, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

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Олег Давыдов
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