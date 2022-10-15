Минобороны заявило о провальных попытках ВСУ вести разведку боем в ДНР и ЛНР

МО РФ заявило об уничтожении 60 бойцов ВСУ при попытках вести разведку боем в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении предпринимали попытки вести разведку боем в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик, их усилия оказались провальными. Об этом заявил в субботу, 15 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что все происходило в районах луганских сел Сергеевка и Макеевка, а также у населенных пунктов Новосадовое и Торское под Донецком. В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции, удалось уничтожить до 60 бойцов.

Кроме того, по сведениям Конашенкова, российские военные подбили две боевые машины пехоты и семь пикапов противника.

11 октября Минобороны докладывало об уничтожении около ста украинских солдат на краснолиманском направлении.

О предыдущей безуспешной попытке ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец сообщалось 8 октября.