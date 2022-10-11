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Минобороны заявило об уничтожении ста бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении около ста бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

На краснолиманском направлении было уничтожено около ста бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 октября, журналистам заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались переправиться через реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). «Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа», — отчитались в Минобороны.

Выдвинувшаяся к ним на подмогу рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. В результате было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

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О предыдущей безуспешной попытке ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец сообщалось 8 октября.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Такое решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

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Евгения Куликова
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