Минобороны заявило об уничтожении ста бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении было уничтожено около ста бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 октября, журналистам заявили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались переправиться через реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). «Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа», — отчитались в Минобороны.
Выдвинувшаяся к ним на подмогу рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. В результате было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
О предыдущей безуспешной попытке ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец сообщалось 8 октября.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Такое решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.