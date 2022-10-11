Минобороны заявило об уничтожении ста бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении около ста бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении было уничтожено около ста бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 октября, журналистам заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что две ротные тактические группы ВСУ попытались переправиться через реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Луганской народной республики (ЛНР). «Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа», — отчитались в Минобороны.

Выдвинувшаяся к ним на подмогу рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. В результате было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

О предыдущей безуспешной попытке ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец сообщалось 8 октября.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Такое решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.