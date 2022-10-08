В Минобороны сообщили о ликвидации 30 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны сообщили про безуспешную попытку ВСУ пройти на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении были ликвидированы 30 бойцов ВСУ. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил безуспешную попытку ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Беспилотники были поражены в районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, были сбиты еще 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и баллистическая ракета «Точка-У» в Херсонской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.