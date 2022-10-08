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Российские военные уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области

В Минобороны сообщили, что ВКС России уничтожили украинский МиГ-29 в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. Об этом в субботу, 8 октября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, истребительной авиацией ВКС России был поражен самолет Украины вблизи Чапаевки, которая находится в Запорожской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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