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Минобороны заявило о полном обеспечении войск в Запорожье и Херсонщине

Минобороны РФ: войска в Запорожье и Херсонщине обеспечиваются сухопутным и морским путем

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Группировка российских войск в Запорожской и Херсонской областях обеспечивается полностью, логистика идет сухопутным и частично морским путем, заявили ТАСС в Министерстве обороны России.

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на николаево-криворожском и запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и, частично, морским транспортом», — сообщили в ведомстве.

Утром в субботу, 8 октября, стало известно, что на Крымском мосту произошел мощный взрыв. В результате взрыва повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

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Василий Мека
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