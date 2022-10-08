Минобороны заявило о полном обеспечении войск в Запорожье и Херсонщине

Минобороны РФ: войска в Запорожье и Херсонщине обеспечиваются сухопутным и морским путем

Группировка российских войск в Запорожской и Херсонской областях обеспечивается полностью, логистика идет сухопутным и частично морским путем, заявили ТАСС в Министерстве обороны России.

«Обеспечение российской группировки войск, задействованной в специальной военной операции на николаево-криворожском и запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и, частично, морским транспортом», — сообщили в ведомстве.

Утром в субботу, 8 октября, стало известно, что на Крымском мосту произошел мощный взрыв. В результате взрыва повреждены два автомобильных пролета моста в направлении Крыма, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.