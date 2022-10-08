Российские ПВО за сутки уничтожили 12 украинских беспилотников

Минобороны: российские ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА, в том числе Bayraktar TB2

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе один Bayraktar TB2, сообщили журналистам в Минобороны.

Беспилотники были уничтожены в районах населенных пунктов в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Кроме того, в воздухе были сбиты 21 снаряд американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР, а также баллистическая ракета «Точка-У» в Херсонской области.

В оборонном ведомстве также сообщили, что на краснолиманском направлении были ликвидированы 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков также отметил безуспешную попытку ВСУ пройти на краснолиманском направлении при форсировании реки Жеребец.

Ранее замглавы Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что российская армия имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Он подчеркнул, что речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так о местах подготовки мобилизованных граждан.