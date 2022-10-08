В Минобороны заявили об оснащенности российской армии всем необходимым

В Минобороны заявили, что армия имеет все необходимое оснащение для всех подразделений

Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что российская армия сегодня имеет все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

Горемыкин подчеркнул, что речь идет как о районах проведения специальной военной операции, так о местах подготовки мобилизованных граждан.

Ранее Виктор Горемыкин сообщил, что Минобороны России выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах. В ведомстве сочли подобные инициативы ради поддержки Вооруженных сил (ВС) ненужными и преждевременными. В администрации президента России идею отменить новогодние праздники также сочли преждевременной и непроработанной.