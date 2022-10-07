В администрации президента оценили отмену новогодних праздников

РИА Новости: в администрации президента сочли непроработанной отмену новогодних праздников

В администрации президента России сочли непроработанной идею отменить новогодние праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

«Считаем ее явно преждевременной и непроработанной», — сообщили агентству в президентской администрации.

Ранее в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде власти сообщили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные деньги, по словам местных администраций, будут направлены на поддержку участников специальной военной операции России на Украине (СВО), призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

О начале в стране частичной мобилизации Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.