В Петербурге отменили новогодние мероприятия из-за мобилизации

Власти Санкт-Петербурга сообщили об отмене новогодних мероприятий из-за мобилизации

Власти Санкт-Петербурга отменили традиционные рождественские и новогодние мероприятия из-за мобилизации. Решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщается на сайте городской администрации.

«В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", а также благотворительный прием в Таврическом дворце», — говорится в сообщении.

При этом сохранятся новогодние программы для семей с детьми, а также традиционные «детские елки». Сэкономленные средства планируется потратить на закупку дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко распорядился отменить запланированные на этот год новогодние корпоративы, чтобы перераспределить средства в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине.