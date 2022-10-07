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В Петербурге отменили новогодние мероприятия из-за мобилизации

Власти Санкт-Петербурга сообщили об отмене новогодних мероприятий из-за мобилизации

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Власти Санкт-Петербурга отменили традиционные рождественские и новогодние мероприятия из-за мобилизации. Решение было принято на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщается на сайте городской администрации.

«В частности, не состоится концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня "Рождественская звезда", а также благотворительный прием в Таврическом дворце», — говорится в сообщении.

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При этом сохранятся новогодние программы для семей с детьми, а также традиционные «детские елки». Сэкономленные средства планируется потратить на закупку дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации.

Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко распорядился отменить запланированные на этот год новогодние корпоративы, чтобы перераспределить средства в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Никита Абрамов
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