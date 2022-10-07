В Ленобласти отменили новогодние корпоративы ради участников СВО

Губернатор Ленобласти Дрозденко отменил новогодние корпоративы ради участников СВО

В Ленинградской области отменили запланированные на этот год новогодние корпоративы, чтобы перераспределить средства в поддержку граждан, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое распоряжение дал глава региона Александр Дрозденко, сообщается в Telegram-канале правительства.

«По пoручению губернатора Александра Дрозденкo в Ленобласти отменены все oбластные массовые мероприятия развлекательнoго характера, включая новогодние корпoративы», — отметили в пресс-службе правительства.

Все рекомендации об отмене мероприятий уже перенаправили главам администраций муниципальных районов.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков отменил салют в честь 200-летия региона из-за СВО.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал об отмене праздника варенья в регионе ради российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Он уточнил, что варенье, мед, пряники и сладости будут отправлены на фронт.