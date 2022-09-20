Российский губернатор решил отменить салют из-за спецоперации

Омский губернатор Бурков решил отменить салют в честь двухсотлетия региона из-за СВО

Губернатор Омской области Александр Бурков отменил салют в честь празднования двухсотлетия региона. О таком решении он сообщил в Telegram-канале.

Российский глава пояснил, что когда проводится специальная операция (СВО) на Украине — «не время для залпов». Тем не менее сам праздник в Омской области состоится.

В программе на 1 октября заявлен фестиваль муниципальных районов. Там выступят ремесленники, музыканты, кулинары и артисты. Кроме того, жители Омской области смогут сделать тематические фото и побывать в гастрозонах и на спортивных площадках, уточнил Бурков.

«Уверен, что салюты обязательно отгремят во всех городах России и озарят мирное небо Донбасса, когда наши ребята освободят его от нацисткой нечисти», — написал он. Он добавил, что праздник завершится бесплатным концертом группы «Любэ».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт отменил праздник варенья в регионе ради российских военных, участвующих в специальной операции на Украине. Он уточнил, что варенье, мед, пряники и сладости будут отправлены на фронт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями глава государства назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

