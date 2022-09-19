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Российский губернатор решил отменить праздник варенья ради участников СВО

Глава Курской области Старовойт решил отменить праздник варенья ради российских военных
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Shutterstock

В Курской области решили отменить праздник варенья ради российских военных, участвующих в специальной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По словам Старовойта, варенье, мед, пряники и сладости будут отправлены на фронт.

«Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа, и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим!» — заявил губернатор.

Ранее сообщалось, что российские города стали отказываться от праздников из-за спецоперации на Украине. Так, власти Воронежа и Ростова-на-Дону решили отменить все развлекательные мероприятия, намеченные на 16-18 сентября.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Валерий Розенберг
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