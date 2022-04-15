Кремль сформулировал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Песков назвал уничтожение нацбатальонов первостепенной задачей спецоперации на Украине

Первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что все задачи, поставленные перед российскими Вооруженными силами, без сомнений будут выполнены. Песков также рассказал, что в районах, где нацбатальоны еще остались, «происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению».

«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов», — заключил представитель Кремля.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил о скором окончании спецоперации на Украине. Условием для окончания «военной фазы» Климов назвал превращение Украины в безопасное для России и мира государство. Климов добавил, что для этого Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов и изучить работу украинских биолабораторий.