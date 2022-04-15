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Кремль сформулировал первостепенную задачу спецоперации на Украине

Песков назвал уничтожение нацбатальонов первостепенной задачей спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является уничтожение националистических батальонов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что все задачи, поставленные перед российскими Вооруженными силами, без сомнений будут выполнены. Песков также рассказал, что в районах, где нацбатальоны еще остались, «происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению».

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«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов», — заключил представитель Кремля.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил о скором окончании спецоперации на Украине. Условием для окончания «военной фазы» Климов назвал превращение Украины в безопасное для России и мира государство. Климов добавил, что для этого Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов и изучить работу украинских биолабораторий.

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Варвара Кошечкина
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