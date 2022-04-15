Сенатор заявил о скором окончании спецоперации на Украине

Член Совета Федерации Климов заявил, что спецоперация России на Украине скоро завершится

Специальная операция России на Украине и в Донбассе скоро будет закончена. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Россия не намерена специально «растягивать» проведение спецоперации.

Условием для окончания «военной фазы» Климов назвал превращение Украины в безопасное для России и мира государство. Климов добавил, что для этого Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов и изучить работу украинских биолабораторий.

Ранее российское военное ведомство показало карту, на которую были нанесены 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах Украины. Минобороны предполагает, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.