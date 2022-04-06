Кремль назвал условие для окончания спецоперации на Украине

Песков: Россия заинтересована в согласии Зеленского на выдвинутые на переговорах условия

Россия заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленский на выдвинутые на переговорах условия, от них зависит окончание специальной операции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, отвод российских сил из Киевской области стал жестом доброй воли. Тем самым Россия попыталась создать условия для принятия более серьезных решений на переговорах с украинской стороной.

Ранее представитель Кремля опроверг сообщения о намерении России убить президента Украины. Вся информация о готовящемся преступлении является ложью, подчеркнул Песков.

До этого глава российской делегации Владимир Мединский отказался разделять оптимизм Киева по поводу готовности договора, заявив, что военные и дипломатические службы Киева пока сильно отстают от выполнения тех соглашений, которые уже достигнуты на политическом уровне.

Очередные российско-украинские переговоры состоялись 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле. Встреча стартовала с беседы тет-а-тет между Мединским и председателем фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.

О начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса стало известно ранним утром 24 февраля. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. По его утверждению, данная мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).