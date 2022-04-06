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Кремль опроверг сообщения о намерении российских властей убить Зеленского

Песков опроверг сообщения о намерении России убить президента Украины Зеленского

Фото: Офис Президента Украины

Сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского, являются ложью. Их опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, это неправда», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, Россия заинтересована, чтобы украинский лидер согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия. Через них РФ намерена положить конец военной операции, заключил Песков.

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Сергей Истомин
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