Кремль опроверг сообщения о намерении российских властей убить Зеленского

Песков опроверг сообщения о намерении России убить президента Украины Зеленского

Сообщения о том, что якобы российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского, являются ложью. Их опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Нет, это неправда», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, Россия заинтересована, чтобы украинский лидер согласился на выдвинутые Москвой на переговорах условия. Через них РФ намерена положить конец военной операции, заключил Песков.